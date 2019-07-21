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Центральная избирательная комиссия начала публиковать результаты подсчета голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду. 

Как сообщается на сайте ЦИК, по результатам обработки 1,94% протоколов, партия «Слуга народа» набирает 38,86% голосов, «Батькивщина» - 10,6%, «Европейская солидарность» - 9,15%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 8,97%, Радикальная партия Олега Ляшко – 7,29%, «Голос» – 6,03%.

Напомним, по данным Национального экзит-пола, в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий: «Слуга народа» - 44,2%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11,4%, «Европейская Солидарность» - 8,8%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» - 7,4%, «Голос» - 6,5%.

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду, по данным Центральной избирательной комиссии, составила 49,84%
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