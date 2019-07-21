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Лидер партии »Европейская солидарность» пятый президент Петр Порошенко после объявления результатов национального экзитпола поздравил команду и избирателей. Он также поздравил партию Святослава Вакарчука »Голос» и сказал, что, скорее всего, с этой политсилой «Евросолидарность» в первую очередь начнет переговоры о будущей коалиции, сообщает LIGA.net.

«Это круто», - сказал Порошенко и отметил, что гордится каждым членом своей команды.

Порошенко напомнил, что курс Евросолидарности - на дальнейшую евроатлантическую интеграцию Украины. Он подчеркнул, что партия не вступит в коалицию с теми политсилами, которые пытаются сбить Украину с этого курса.

Он оговорился, назвав »Оппозиционную платформу - За життя» оккупационной платформой, но затем отметил: «Против нас с помощью силовых структур и бывших топ-чиновников из администрации Януковича постоянно устраивались провокации. Власть при этом сквозь пальцы смотрела на активность «пятой колонны». И, к сожалению, нас, а не оккупационную колонну».

Напомним, по данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий. Так, за партию «Слуга народа» проголосовали 43,9% избирателей, за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11,5%, за партию «Европейская солидарность» - 8,9%, за партию «Батькивщина» - 7,6%, за партию «Голос» - 6,3% избирателей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу с лидером партии «Голос» Святославом Вакарчуком.

Председатель партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что его политсила может войти в коалицию с партиями «Батькивщина» и «Европейская солидарность».
ForUm

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