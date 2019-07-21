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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу с лидером партии «Голос» Святославом Вакарчуком.

Об этом Зеленский заявил, комментируя результаты экзит-полов, сообщает «Новое время».

Отвечая на вопрос о возможном премьерстве Вакарчука, Зеленский ответил, что это означает большую ответственность.

«Премьер должен быть гуру экономики», — заявил Зеленский.

Напомним, по данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий. Так, за партию «Слуга народа» проголосовали 43,9% избирателей, за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11,5%, за партию «Европейская солидарность» - 8,9%, за партию «Батькивщина» - 7,6%, за партию «Голос» - 6,3% избирателей.
ForUm

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