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Экс-президент Украины Леонид Кучма проголосовал на выборах в Верховную Раду за «новые силы».

Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.

«Я верю, что сегодня Украина получает шанс снова перезагрузиться. Этот уникальный шанс упустить нельзя. Конечно, я проголосовал за новые силы, и, еще раз подчеркиваю, за наш народ, который способен на огромные свершения. Он это доказывал не раз», — сказал Кучма.

По словам бывшего главы государства, в сегодняшней ситуации народ должен быть более жестким к власти и спрашивать обязательно за те обещания, которые они давали во время избирательной кампании.

 

Напомним, в Украине выбирают новый парламент. Избирательные участки в стране будут работать до 20:00.

По состоянию на 15:00 явка избирателей составляла 35,7%.
ForUm

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