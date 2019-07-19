Украина готова договариваться с Россией по сохранению транзита газа через свою территорию, заявил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва якобы готова к переговорам «о сохранении поставок по украинскому маршруту», сообщает Радио свобода.

«Отмечу, что и Украина готова. Мы готовы и не ждать сентября (российская сторона говорила, что ждет сентября)», – утверждает Витренко.

Он отметил, что украинскую национальную энергетическую компанию удовлетворяет вариант, предложенный ранее вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

«Это должно быть операторское соглашение (об объединении газотранспортных систем, interconnection agreement) в отношении мощностей объемом 90 миллиардов кубометров ежегодно, и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 миллиардов кубометров ежегодно в среднем на протяжении 10 лет. Все условия этих договоров будут стандартными в Европе, то есть относительно их экономической обоснованности не должно быть сомнений», – объясняет Витренко.

Он добавил, что затягивание времени в переговорах «не в интересах ни одной из сторон». «Россия может хотеть избежать обвинений в Европе по поводу очередного газового кризиса», – предположил коммерческий директор Нафтогаза.

Напомним, ранее Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ; в противном случае Украина через арбитраж требует компенсацию 10 млрд долларов.

В то ж время начальник юридического департамента Газпрома Сергей Кузнец заявил, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.

Нафтогаз в качестве запасного варианта предлагает российскому Газпрому вместо договора на транзит газа заключить контракт на условиях «своп».