также в разделеОбщество
Омбудсмен Денисова назвала варианты освобождения украинских моряков 15
Московский суд продлил арест всем украинским морякам 27
СБУ сделала уточнение по поводу задержания подозреваемого в транспортировке ЗРК «Бук» 55
На Донбассе задержали двух причастных к боевикам 22
Мэр Славянска Вадим Лях дал добро на первый в городе ЛГБТ-парад 36
СБУ завела уголовное дело из-за загрязнения окружающей среды в Кривом Роге 50
Стали известны кремлёвские сценарии дестабилизации Украины 68
ГБР расследует 11 дел против высокопоставленных чиновников 20
Дело МН17: СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего ЗРК «Бук» 163
Супрун и Кубив устроили в Кабмине перепалку 59
Разведка: боевики оборудуют огневые позиции на гражданских объектах 29
На подельницу Супрун завели дело из-за финансовых махинаций 74
В РФ продлили арест шестерым украинским морякам 32
Кабмин уволил и. о. главы ГФС 20
В деле об убийство 5-летнего мальчика появился третий подозреваемый 40
В Украине запустили базу опасных товаров 31
СБУ установила более 150 лиц, причастных к катастрофе MH17 49
На киевском железнодорожном вокзале обокрали нардепа 31

Руководителем Главного управления Национальной полиции в Киевской области назначен Андрей Небытов.

В среду, 17 июля, во время рабочего совещания под председательством главы Нацполиции Сергея Князева нового начальника представили личному составу полиции Киевской области.

До этого Небытов занимал должность заместителя начальника областного управления полиции.

«Решение о назначении нового руководителя полиции Киевской области было принято после завершения служебного расследования по факту трагической гибели 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком», — сообщили в полиции.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову. 

Позже задержали  двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения. Экс-начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова перевели в зону операции Объединенных сил на Донбассе 6 июня.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. Их также уволили со службы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
3796 грн.
12
Теги