Руководителем Главного управления Национальной полиции в Киевской области назначен Андрей Небытов.

В среду, 17 июля, во время рабочего совещания под председательством главы Нацполиции Сергея Князева нового начальника представили личному составу полиции Киевской области.

До этого Небытов занимал должность заместителя начальника областного управления полиции.

«Решение о назначении нового руководителя полиции Киевской области было принято после завершения служебного расследования по факту трагической гибели 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком», — сообщили в полиции.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову.

Позже задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения. Экс-начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова перевели в зону операции Объединенных сил на Донбассе 6 июня.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. Их также уволили со службы.