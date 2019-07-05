Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок пригласил на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто в связи высказываниями министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Во время беседы Божок обратил внимание на то, что, несмотря на все усилия украинской стороны, направленные на решение вопросов, которые бросают тень на дружественный характер отношений между государствами, венгерская сторона продолжает публичную риторику, которая вызывает удивление.

«Врио министра подчеркнул, что у украинской стороны вызвали удивление последние высказывания министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Сийярто в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, которые не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям», - говорится в заявлении.

Украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской комиссии и пошла на встречу венгерской стороне по имплементации Закона Украины «Об образовании». В Законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятом 25 апреля с.г., учтены просьбы венгерской стороны о продлении переходного периода до 2023 года.

И.о. министра напомнил, что во время его визита в мае 2019 в Будапешт украинской стороной инициирована разработка алгоритма урегулирования неконструктивных вопросов в украинско-венгерских отношениях. Ответ на предложения украинской стороны пока не получен, подчеркнули в МИД.