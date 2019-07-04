также в разделеОбщество
4 июля. Картина дня 11
Украины в Риме протестовали против визита Путина 24
Коболев рассказал, сколько дал денег на благотворительность 17
Суд отложил заседание по делу Вышинского из-за замены прокуроров 15
Пожар в заминированном лесу на Луганщине потушили 13
Задержан подозреваемый в повреждении монумента советским воинам 15
СБУ вывезла из «ДНР» возможного свидетеля в деле о катастрофе МН17 146
В порт Одессы зашли сразу четыре корабля НАТО 28
НАПК нашло нарушения в декларации Шуфрича, он назвал это «местью Порошенко» 71
Количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз 31
Эскалация на Донбассе может оставить без воды 3,2 миллиона человек 30
СМИ: Друг главы офиса президента слил «родной» фирме застройку Рыбальского 22
Руководители страховой компании украли у клиентов 40 миллионов 86
Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик поблагодарил Медведчука за освобождение украинцев 19
На Херсонщине полицейского начальника задержали за вымогательство 32
Боевики снова попытались дискредитировать ВСУ 29
Швейцария может конфисковать замороженные деньги Иванющенко 19
В Украине резко упала скорость интернета 65

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания подаст апелляцию на решение Окружного административного суда относительно отмены штрафа телеканалу «Интео».

Об этом сообщил член национального совета Сергей Костинский.

«В очередной раз подчеркиваю, что проблема в качественном регулировании медиапространства заключается не в Нацсовете, а в законодательстве, на основании которого и руководствуясь которым осуществляет свои полномочия регулятор. Законодательство требует изменений. Нацсовет — более широких полномочий. Про суды вообще молчу. А решение первой инстанции, конечно, оспорим в апелляции», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск телеканала «Интер» против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и отменил назначенный Нацсоветом штраф в размере 4 млн 46 тыс. грн (25% лицензионного сбора) за разжигание вражды концертом ко Дню Победы в 2018 году «Победа. Одна на всех».

Суд признал противоправным и отменил решение Нацсовета от 11 июля 2018 года о результатах внеплановой проверки телеканала «Интер» и распоряжение Нацсовета от 17 июля 2018 года об устранении нарушений законодательства и уплате штрафа.

Полный текст судебного решения обнародован 2 июля. Решение суда пока не вступило в законную силу.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5382 грн.
16
Теги