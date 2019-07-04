Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания подаст апелляцию на решение Окружного административного суда относительно отмены штрафа телеканалу «Интео».

Об этом сообщил член национального совета Сергей Костинский.

«В очередной раз подчеркиваю, что проблема в качественном регулировании медиапространства заключается не в Нацсовете, а в законодательстве, на основании которого и руководствуясь которым осуществляет свои полномочия регулятор. Законодательство требует изменений. Нацсовет — более широких полномочий. Про суды вообще молчу. А решение первой инстанции, конечно, оспорим в апелляции», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск телеканала «Интер» против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и отменил назначенный Нацсоветом штраф в размере 4 млн 46 тыс. грн (25% лицензионного сбора) за разжигание вражды концертом ко Дню Победы в 2018 году «Победа. Одна на всех».

Суд признал противоправным и отменил решение Нацсовета от 11 июля 2018 года о результатах внеплановой проверки телеканала «Интер» и распоряжение Нацсовета от 17 июля 2018 года об устранении нарушений законодательства и уплате штрафа.

Полный текст судебного решения обнародован 2 июля. Решение суда пока не вступило в законную силу.