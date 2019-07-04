Кандидаты в народные депутаты до 8 июля вправе отказаться от участия во внеочередных парламентских выборах и тогда напротив их фамилии в бюллетене будет проставлен штамп «Выбыл».

Об этом рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая в интервью Укринформу.

«До 8 июля кандидат имеет право добровольно сняться с выборов, поэтому, возможно, будут случаи, когда на бюллетенях в отдельных одномандатных избирательных округах проставлять штамп «Выбыл» просто потому, что человек отказался баллотироваться», - отметила она.

Бернацкая подчеркнула, что есть округа, где по мажоритарке баллотируется 50 кандидатов, и не исключила, что кто-то из них решит сняться с предвыборной гонки.

Кроме того, она отметила, что ЦИК также может до дня голосования отменить регистрацию кандидатов в народные депутаты, если будут установлены новые факты о несоблюдении ими обязательных законодательных требований для регистрации.

«От имени всей комиссии хотела бы обратиться ко всем гражданам: просмотрите списки всех политических партий, списки всех около шести тысяч кандидатов, и если у вас есть обоснованные основания полагать, что эти лица предоставили ложную информацию - они не проживали, например, пять лет в Украине, пусть правоохранительные органы это также сделают, и предоставьте нам эти данные», - обратилась секретарь Центризбиркома к общественности и правоохранителей.

Вместе с тем Бернацкая напомнила, что ключевыми обязательными требованиями к кандидатам являются возрастной ценз 21 год, отсутствие судимости и проживание на территории Украины в течение последних пяти лет, когда выезды за границу не могут превышать более 90 дней непрерывно или более 180 дней совокупно в год.

Как сообщалось, ЦИК 3 июля отменила регистрацию экс-главы АП Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты, которые накануне были зарегистрированы во исполнение решений Верховного суда.