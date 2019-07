В Русской Православной Церкви объяснили, почему Православная Церковь не последует примеру Ватикана, который изменил текст молитвы «Отче наш», так как слова «и не введи нас во искушение» вызвали полемику.

Фото: Pravmir.ru

О том, что не устроило Ватикан и Папу Римского, в частности, в тексте молитвы «Отче наш», рассказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире программы «Церковь и мир».

«Приводили даже текст из послания апостола Иакова, где говорится, что Бог не искушает никого», – сказал митрополит Иларион.

Иисус Христос произнес молитву «Отче наш» на арамейском языке, и никто не знает, как она звучала в оригинале, объяснил глава ОВЦС РПЦ.

«Все слова Иисуса Христа, кроме нескольких коротких фраз, до нас дошли в греческом переводе. И именно греческий перевод является тем оригиналом, с которого делались другие переводы. В греческом оригинале написано именно так: "И не введи нас в искушение"», – рассказал он.

По словам митрополита Илариона, богословским объяснением этих слов молитвы Господней являются описанные в Книге Иова события, когда Бог испытал верность праведного Иова и попустил ему пережить серьезные скорби.

«Когда мы молимся словами "не введи нас в искушение", то мы, прежде всего, молимся о том, чтобы Бог не посылал нам тяжелых испытаний. Таких испытаний, которые бы превышали наши силы. Вот, собственно, о чем идет речь в этой молитве. Никакой необходимости менять словесное выражение этой молитвы я не вижу», – подчеркнул иерарх РПЦ.

«Не думаю, что когда-либо Православная Церковь будет менять этот текст», - заключил он.

Как сообщалось, Папа Римский изменил текст молитвы «Отче наш». По мнению Папы, данный текст английского перевода подразумевает, что Бог, а не сатана, вводит людей в искушение. Поэтому, после 16 лет исследований, Папа одобрил текст, который теперь гласит «не позволяй нам впасть в искушение» (do not let us fall into temptation), что ближе к французскому переводу, который был изменен ранее. Однако, в тексте Евангелия от Матфея (глава 6, стих 13) и Евангелия от Луки (глава 11, стих 4) говорится «и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого», что, по мнению комментаторов данного решения Папы, дает основания утверждать, что Папа изменил не только текст молитвы, но и текст Евангелия.