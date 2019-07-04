Уже 18 украинским морякам, которые попали в российский плен в ноябре 2018 года, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов.

«Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции военнопленным: Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Вячеславу Зинченко и Юрий Безъязычному. Также военнопленных и их защитников ознакомили с результатами комиссионной ситуационной судебной экспертизы. В целом, по состоянию на сегодня, обвинение в окончательной редакции предъявлено 18 военнопленным украинским морякам», - отметил он.

Полозов подчеркнул, что в рамках графика следственных действий ожидается, что в четверг, пятницу и во вторник следующей недели (4, 5 и 9 июля. – Ред.), обвинения в окончательной редакции будут предъявлены в отношении остальных шести военнопленных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.