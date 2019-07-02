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В венгерском городе Сегед открыли почетное Генеральное консульство Украины, сообщила посол Украины в Будапеште Любовь Непоп.

«Вручила консульский патент почетному Генеральному консулу Шандору Ровту, который с 2008 года работал как почетный консул Украины в Сегеде и уже успел в этой своей функции сделать многое для развития украинско-венгерских контактов», - написала Непоп в Facebook.

Она отметила, что в прошлом году по инициативе Ровта в Сегеде был установлен памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

«Уже вскоре при финансовой помощи Ровта и венгерского мецената М. Иначи реабилитацию в Венгрии пройдут участники АТО/ООС в рамках программы «Согрей душу». Продолжим и в дальнейшем работать вместе в интересах наших стран и народов», - резюмировала посол.
ForUm

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