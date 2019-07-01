В большинстве областей Украины в течение дня температура повысится до + 30 + 35 градусов, однако уже завтра, 2 июля, пройдут дожди.
«С севера к нам приблизится атмосферный фронт. Он принесет на северные области Украины, местами на Запад, Центр, а вечером и в Харьковскую кратковременные дожди и грозы», - сообщила синоптик Наталья Диденко.
На остальной территории будет сухо и солнечно.
В Киеве 2 июля также возможны локальные кратковременные дожди и грозы.
Сегодняшняя столичная жара во вторник ослабнет до + 26 + 28 градусов.
В среду-четверг воздух станет свежее еще на несколько градусов.
До конца недели сильная жара в Украине маловероятна.
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