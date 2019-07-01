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В большинстве областей Украины в течение дня температура повысится до + 30 + 35 градусов, однако уже завтра, 2 июля, пройдут дожди.

«С севера к нам приблизится атмосферный фронт. Он принесет на северные области Украины, местами на Запад, Центр, а вечером и в Харьковскую кратковременные дожди и грозы», - сообщила синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории будет сухо и солнечно.

В Киеве 2 июля также возможны локальные кратковременные дожди и грозы.

Сегодняшняя столичная жара во вторник ослабнет до + 26 + 28 градусов.

В среду-четверг воздух станет свежее еще на несколько градусов.

До конца недели сильная жара в Украине маловероятна.

 
ForUm

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