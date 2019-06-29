Руководитель Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в начале июля поедет в Рим, чтобы обсудить с Папой Франциском вопрос о предоставлении УГКЦ статуса патриархата. Об этом он заявил 28 июня в интервью Религиозно-информационной службе Украины (РИСУ), сообщает УНИАН.

По словам Святослава греко-католики Украины давно имеют фактический патриархат, а Папа Римский в целом поддерживает этот строй.

«Мы не берем миро из Ватикана или где. Глава Церкви освящает миро в Киеве, а потом оно расходится по миру. И всех детей, которых крестят в любой части мира, помазывают миром, который был посвящен в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Так не было всегда, потому что были разные обстоятельства, однако это часть нашего партикулярного права», - рассказал руководитель УГКЦ.

Он также добавил, что УГКЦ делает все возможное для получения статуса, однако окончательное решение должно быть принято в Ватикане.

Напомним, Папа Римский Франциск намерен 4 июля встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для того, чтобы обсудить Украину и Ближний Восток.

Отметим, прихожанами УГКЦ считают себя 8,8% украинцев. А больше всего украинцев – 48,8% - считают себя прихожанами Украинской православной церкви.

