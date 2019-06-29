также в разделеОбщество
Боевики обстреляли жилые кварталы Золотого-4 12
У Медведчука обвинили «Радио Свобода» в попытке очернить освобождение украинцев 52
СБУ: Освобожденный из плена Великий был объявлен в розыск за дезертирство 67
Четверо освобожденных из плена боевиков украинцев прибыли в Киев 96
Зеленский посмертно наградил Тымчука орденом «За мужество» 30
Четверо освобожденных из плена боевиков украинцев прибыли в Минск 54
Троим ликвидаторам аварии на ЧАЭС присвоили звания Герой Украины 27
В центре оккупированного Донецка вывесили украинский флаг 313
Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату, который погиб, спасая офицера 56
Президент дал гражданство 14 иностранцам, воевавшим за Украину 73
В Украине объявлено штормовое предупреждение 64
Экс-мэр Конотопа обвинил в организации покушения нардепа 73
Сегодня Украина отмечает День Конституции 33
27 июня. Картина дня 48
Депутат организовал поставки промоборудования боевикам 56
Украина планирует присоединяться ко всем операциям НАТО 32
Украинского политзаключенного перевели из РФ в украинскую тюрьму 69
МВД: Полиция и Нацгвардия останутся в Станице Луганской 36

Российское следствие предъявило восьми военнопленным украинским морякам обвинение в окончательной редакции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николая Полозова.

«В ходе текущей недели Следственное управление ФСБ России провело следственные действия в отношении части военнопленных украинских моряков. Военнопленным Евгению Семидоцкому, Юрию Будзыло, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Опрыско, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову следствие предъявило обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой)», - написал он.

По словам защитника, военнопленных и их адвокатов ознакомили с результатами проведения комиссионной ситуационной судебной экспертизы. По словам Полозова, в течение всей следующей недели аналогичные следственные действия будут производиться в отношении оставшейся части военнопленных моряков. «Завершение данного этапа следственных действий означает завершение сбора и процессуального закрепления доказательств в рамках предварительного расследования. После чего наступит стадия ознакомления военнопленных и их адвокатов с материалами уголовного дела», - пояснил он.

Также адвокат добавил, что в связи с истечением в конце июля сроков содержания военнопленных украинцев под стражей, следствие будет заявлять в Лефортовский районный суд Москвы ходатайство о продлении сроков содержания под стражей. «Позиция защиты остается неизменной. Захваченные военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенции 1949 г. «Об обращении с военнопленными», - подчеркнул адвокат.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.  

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными

25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1495 грн.
79
Теги