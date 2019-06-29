Российское следствие предъявило восьми военнопленным украинским морякам обвинение в окончательной редакции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николая Полозова.

«В ходе текущей недели Следственное управление ФСБ России провело следственные действия в отношении части военнопленных украинских моряков. Военнопленным Евгению Семидоцкому, Юрию Будзыло, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Опрыско, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову следствие предъявило обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой)», - написал он.

По словам защитника, военнопленных и их адвокатов ознакомили с результатами проведения комиссионной ситуационной судебной экспертизы. По словам Полозова, в течение всей следующей недели аналогичные следственные действия будут производиться в отношении оставшейся части военнопленных моряков. «Завершение данного этапа следственных действий означает завершение сбора и процессуального закрепления доказательств в рамках предварительного расследования. После чего наступит стадия ознакомления военнопленных и их адвокатов с материалами уголовного дела», - пояснил он.

Также адвокат добавил, что в связи с истечением в конце июля сроков содержания военнопленных украинцев под стражей, следствие будет заявлять в Лефортовский районный суд Москвы ходатайство о продлении сроков содержания под стражей. «Позиция защиты остается неизменной. Захваченные военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенции 1949 г. «Об обращении с военнопленными», - подчеркнул адвокат.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.