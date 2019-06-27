Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность группы лиц, участники которой организовали механизм поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированных территориях Донетчины, сообщает пре.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний. На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в террористической организации «ДНР».

После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме «прерванного транзита» переправлялась организаторами противоправной схемы в так называемую «ДНР» для использования на «национализированных» предприятиях.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники переправили боевикам оборудования на общую сумму более 50 млн гривен. Полученные средства направлялись как на финансирование «учреждений «ДНР», в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей.

Во время проведения санкционированных следственных действий в административных зданиях предприятия и по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли документацию, электронные носители информации, черновые записи, содержащие данные с подтверждением осуществления сделки. Также изъяты взрывные устройства и более полумиллиона гривен.

Сейчас прокурором Донецкой области организатору противоправной деятельности, который является депутатом Донецкого областного совета, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим двум участникам противоправной деятельности и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.