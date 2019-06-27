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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что ожидает от Российской Федерации вывода тяжелого вооружения и разоружения незаконных вооруженных формирований после завершения первого этапа разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

Об этом спецпредставитель США сообщил в микроблоге Twitter, передает УНИАН.

«Хороший шаг со стороны Украины в Станице Луганской. Теперь слово за Россией, чтобы осуществить обоюдные дальнейшие шаги с целью укрепления режима прекращения огня, в том числе по выводу тяжелого вооружения и разоружения незаконных вооруженных формирований», - отметил Волкер.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская».

В штабе ООС подчеркнули, что процесс разведения сил и средств не ослабляет оборонительные возможности украинских подразделений в районе Станицы Луганской.

Заместитель командующего Объединенными силами Богдан Бондарь отметил, что украинские подразделения улучшили положение и заняли выгодные рубежи после разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.
ForUm

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