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Конституционный суд Молдовы в среду, 26 июня, подал в отставку в полном составе.

Как сообщает «Европейская правда», об этом решении сообщила пресс-служба суда.

Административные обязанности главы суда будет выполнять судья Вячеслав Запорожан, пока не изберут нового председателя.

«Властям будет сообщено о прекращении полномочий судей и вакантных местах в Конституционном суде, чтобы компетентные органы могли выбрать кандидатов», - сообщает пресс-служба.

Председатель суда Михай Поалелунжь подал в отставку еще 20 июня.

Напомним, 7-9 июня Конституционный суд Молдовы принял ряд решений, которые привели к политическому кризису в Молдове и фактическому двоевластию в стране.

В частности, суд признал неконституционным избрание руководства молдавского парламента и голосование за новое правительство. Также он временно отстранил президента Додона, чтобы и.о. премьера по версии Демпартии Павел Филип мог назначить досрочные выборы.

Впоследствии под давлением общественности и политиков суд решил отменить эти противоречивые решения.

Однако это не удовлетворило новую власть Молдовы: премьер Майя Санду призвала всех судей суда подать в отставку.

Эксперты Венецианской комиссии пришли к выводу, что в Молдове не было оснований для роспуска парламента, а Конституционный суд нарушил свои процедуры и ни руководствовался Конституцией при принятии решений.
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