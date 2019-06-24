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В Киевском районе Харькова в Молодежном парке неизвестные залили краской памятник погибшим воинам УПА, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 24 июня в 16:34.

На место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, которая установила, что правонарушители залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собран первичный материал. В настоящее время проводится проверка.
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