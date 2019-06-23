Глава Национальной полиции Сергей Князев намерен в ближайшее время согласовать назначение нового руководителя полиции Киевщины с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Об этом Князев заявил на брифинге в воскресенье.

Отвечая на вопрос по делу о гибели 5-летнего мальчика на Киевщине, он отметил, что работники Департамента внутренней безопасности НПУ сопровождают Государственное бюро расследований в расследовании этого правонарушения, и «все, что требует от нас следствие, мы немедленно выполняем».

«О работе с личным составом. Со дня на день исполняющий обязанности руководителя полиции Киевщины прибудет ко мне на доклад, это будет на следующей неделе, с окончанием служебного расследования, которое проводило как Главное управление полиции Киевской области, так и с привлечением специалистов из Национальной полиции. Мы определимся с превентивными мерами по работе с личным составом в Переяславском кустовом отделе полиции, и в целом в полиции Киевщины. И видимо анонсируем обществу представление нового руководителя полиции Киевщины, назначение которого на неделе намерен согласовать с министром и подпишу приказ о назначении руководителя полиции Киевщины», - уточнил Князев.

По его словам, «мы считаем, что два человека причастны к этому событию».

«Но, пожалуйста, относительно комментария о ходе расследования - к ГБР, это их сегодня юридическая парафия", - отметил глава Нацполиции.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову.

Позже задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. Их также уволили со службы.