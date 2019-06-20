Свидетельства, собранные полицией по делу о похищении и убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, дают основания требовать для подозреваемого в этом преступлении максимального наказания – пожизненного лишения свободы.

Об этом заявил на брифинге в Одессе прокурор Одесской области Олег Жученко, сообщает Укринформ.

«Доказательства, собранные Национальной полицией от первых часов проведенной работы (по розыску ребенка, - ред.) дают нам основание говорить, что подозрение полностью обоснованно. В дальнейшем представители государственного обвинения будут придерживаться четкой позиции и настаивать на максимально соответствующем наказании - пожизненное лишение свободы», - сказал Жученко.

Задержанному, который уже сознался в совершении преступления, инкриминируют похищение малолетнего (ч.2 с.146 Уголовного кодекса Украины), изнасилование малолетней (ч.4 ст. 152 УК), совмещенное с изнасилованием убийство малолетнего (пп.2, 10 ч.2 115 УК) и надругательство над телом (ст.297 УК).

Жученко также сообщил, что сегодня на суде, который будет избирать меру пресечения задержанному, прокуратура потребует содержания под стражей без права внесения залога.

Начальник ГУ НП в Одесской области Олег Бех рассказал, что во время расследования подозреваемыми были восемь человек. Было проведено 10 неотложных обысков, но первоочередные меры не дали результата. На территории Ивановского района было отработано на причастность к совершению преступления 82 ранее судимых лиц, 52 наркозависимых, 24 психически больных.

В ходе розыскных действий было раскрыто еще несколько преступлений: незаконные посевы конопли, хранение наркотиков, нанесение смертельных телесных повреждений и незаконное захоронение.

После того как в результате следственных действий было установлено место исчезновения девочки, в настоящее время задержанного подозреваемого во второй раз провели обыск, в ходе которого тело потерпевшей было обнаружено и изъято из выгребной ямы глубиной около 3 м. Бех подчеркнул, что ранее в этом домовладении обыск уже проводился. Мужчину, который в настоящее время задержан по подозрению убийстве, демонстрировал готовность содействовать полиции, показывал все во дворе и в доме, а также вместе с другими жителями села участвовал в поисках.

По словам Беха, фигурант дела – безработный, который постоянно находился дома, играл в компьютерные игры, смотрел сериалы, уклонялся от помощи родителям по дому. 13 июня он приобрел товар на рынке у матери Дарьи Лукьяненко и вернулся домой за несколько минут до того, как девочка тоже покинула рынок и пошла на танцевальный кружок. Когда она проходила мимо его дома, затащил ее к себе, пытался изнасиловать, а когда она стала сопротивляться – задушил и нанес несколько ударов ножом или шилом. После этого выбросил тело, привязав груз к ногам, и уничтожил следы преступления.

Напомним, 11-летняя Дарья Лукьяненко 13 июня пошла в танцевальный кружок и не вернулась.

19 июня при обыске в одном из домохозяйств поселка полицейские обнаружили тело девочки в выгребной яме.

Владельца дома считают главным подозреваемым, его задержали и доставили на допрос.

По словам первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, задержанный по подозрению в убийстве девочки житель Ивановки Одесской области сознался в содеянном.