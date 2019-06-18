В Москве сегодня состоялся допрос военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко. Об этом сообщил координатор группы адвокатов моряков Николай Полозов, передает УНИАН.

По его данным, в рамках дополнительного допроса Гриценко не сообщил ничего нового, кроме сведений, предусмотренных статьей 17 III Женевской конвенции. «Вместе с тем в ходе допроса нами была приобщена копия приказа Международного трибунала ООН по морскому праву от 25.05.2019, согласно которому власти Российской Федерации обязаны незамедлительно освободить 24 украинских моряка - членов экипажей украинских военных судов «Никополь», «Бердянск» и «Яны-Капу», вернуть сами захваченные корабли, а также предоставить трибуналу отчет о выполнении приказа до 25 июня 2019 года», - отметил адвокат.

До начала следственных действий ему удалось немного пообщаться с Гриценко. «Он рассказал, что полторы недели назад его перевели в другую камеру - обратно в старый корпус, где нет горячей воды. Мы еще пошутили, что мол снова нужно звать еврокомиссара по правам человека Дуню Миятович (накануне ее посещения в начале апреля Дениса Гриценко перевели в камеру в новом корпусе, где бытовые условия лучше)», - сообщил адвокат.

Кроме того, по его словам, до сих пор остается сложная ситуация с письмами. «Приходят с очень большой задержкой. Но зато Денис ответит на те письма, которые пришли из разных стран, даже из Австралии, например», - добавил Полозов.

Также адвокат отметил, что поговорил с Гриценко и о встрече родственников военнопленных моряков с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Полозов сообщил Гриценко последние новости о поездке Зеленского во Францию и о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о военнопленных моряках. Адвокат высказал надежду, что эти заявления получат воплощение в реальных делах.

Кроме того, по информации Полозова, Гриценко был очень удивлен информации о предстоящем голосовании в Парламентской ассамблее Совета Европы по резолюции о возвращении права голоса российской делегации и попросил его прокомментировать этот вопрос у членов украинской делегации в ПАСЕ.

«Вне зависимости от виражей большой политики, Денис Гриценко сохраняет позитивный настрой и верит, что все военнопленные моряки как можно скорее вернутся домой к своим близким», - написал адвокат. Вместе с тем, он напомнил, что до истечения срока предоставления отчета трибуналу ООН по морскому праву о выполнении его решения у властей РФ остается ровно неделя.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.