Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение дела о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента во вторник, 18 июня.
Об этом сообщается на сайте суда.
Известно, что в этот день пройдет три заседания Большой палаты Конституционного суда.
Вторым вопросом суд планирует в закрытой пленарной части продолжить рассмотрение дела о соответствии Конституции указа президента Зеленского О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов.
21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.
Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.
24 мая народные депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Президента о досрочном роспуске парламента.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время