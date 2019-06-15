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Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение дела о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента во вторник, 18 июня.

Об этом сообщается на сайте суда.

Известно, что в этот день пройдет три заседания Большой палаты Конституционного суда.

Вторым вопросом суд планирует в закрытой пленарной части продолжить рассмотрение дела о соответствии Конституции указа президента Зеленского О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов.

21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

24 мая народные депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Президента о досрочном роспуске парламента.
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