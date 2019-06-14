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Международная футбольная ассоциация (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных.

Сборная Украины поднялась на три строчки и теперь занимает 24-е место в списке, имея в активе 1513 очков, сообщается сайт организации.

В июне сборная Украины провела два матча отбора на Евро-2020, обыграв Сербию (5:0) и Люксембург (1:0).

Лидером рейтинга осталась сборная Бельгии. На втором месте –  французы, Бразилия сохранила за собой третье место.  
ForUm

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