Международная футбольная ассоциация (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных.

Сборная Украины поднялась на три строчки и теперь занимает 24-е место в списке, имея в активе 1513 очков, сообщается сайт организации.

В июне сборная Украины провела два матча отбора на Евро-2020, обыграв Сербию (5:0) и Люксембург (1:0).

Лидером рейтинга осталась сборная Бельгии. На втором месте – французы, Бразилия сохранила за собой третье место.