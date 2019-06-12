В Венгрии суд выпустил под залог 64-летнего украинского капитана круизного лайнера Viking Sigyn, который столкнулся на Дунае в Будапеште с туристической лодкой «Русалка», в результате чего тот затонул, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Прокуроры заявили, что украинского капитана лайнера Юрия Ц. из Одессы арестовали по подозрению в неправомерных действиях. Команда защитников украинца сообщила, что он подавлен из-за этой трагедии, но отрицает какую-либо вину.

Правительство Южной Кореи официально просил держать украинца под стражей, а также направил в Венгрию дайверов и должностных лиц для оказания помощи в проведении расследования.

Однако адвокат украинца Габор Тот подчеркнул, что апелляционный суд Будапешта подтвердил решение об освобождении украинца под залог в размере 15 млн венгерских флоринов (53 тыс. долларов).

Напомним, прогулочный катер «Русалка», построенный в Херсоне в 1949 году, затонул 29 мая вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

На борту находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа.

Водолазы извлекли тела 23 человек.

Полиция Венгрии арестовала 64-летнего украинского гражданина Юрия С. из Одессы – капитана круизного теплохода, столкнувшегося с прогулочным катером.