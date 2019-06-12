также в разделеОбщество
12 июня. Картина дня 8
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара 25
Украина улучшила позиции в рейтинге миролюбия 16
В Кабмине назвали пеню за долги по коммуналке «полной дурней» 20
Боевик «самообороны Крыма» хотел восстановить украинский паспорт 15
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку 314
На Черниговщине формируют новый танковый батальон 22
Завтра на Закарпатье – день траура 27
Суд приговорил боевика «ЛНР» к 8 годам тюрьмы 15
У Президета хотят отложить перепись населения 23
HBO может продлить сериал «Чернобыль» 38
ЕСПЧ обязал поместить Бекирова в больницу 15
Кабмин создал Госслужбу по этнополитике и свободе совести 44
Укрзализныця опровергла информацию об отмене поезда на Донбасс 53
Утечка ядохимикатов: колодцы чистые, а в пруду гербицидов в 200 раз больше нормы 36
МИД: На пути к визиту Миятович в Крым еще много вопросов 39
На предприятии под Киевом нашли 24 «заробитчан» из стран Африки и Китая 23
Литва подарила Украине снятые с вооружения боеприпасы 27

В Венгрии суд выпустил под залог 64-летнего украинского капитана круизного лайнера Viking Sigyn, который столкнулся на Дунае в Будапеште с туристической лодкой «Русалка», в результате чего тот затонул, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

 

Прокуроры заявили, что украинского капитана лайнера Юрия Ц. из Одессы арестовали по подозрению в неправомерных действиях. Команда защитников украинца сообщила, что он подавлен из-за этой трагедии, но отрицает какую-либо вину.

Правительство Южной Кореи официально просил держать украинца под стражей, а также направил в Венгрию дайверов и должностных лиц для оказания помощи в проведении расследования.

Однако адвокат украинца Габор Тот подчеркнул, что апелляционный суд Будапешта подтвердил решение об освобождении украинца под залог в размере 15 млн венгерских флоринов (53 тыс. долларов).

Напомним, прогулочный катер «Русалка», построенный в Херсоне в 1949 году, затонул 29 мая вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

На борту находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа.

Водолазы извлекли тела 23 человек.

Полиция Венгрии арестовала 64-летнего украинского гражданина Юрия С. из Одессы – капитана круизного теплохода, столкнувшегося с прогулочным катером. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
13
Теги