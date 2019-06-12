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Украина заняла 150-е место из 163 стран в новом Глобальном индексе миролюбия, обнародованном Институтом экономики и мира 12 июня. Институт заявил, что наибольший рост миролюбия зафиксировали в Восточной Европе и Евразии, где «количество смертей от конфликта сократилось в связи с деэскалацией насилия в Украине», пишет Радио Свобода.

Согласно рейтингу, наиболее мирной страной мира является Исландия, 11-й год подряд.

В пятерке мирных – Новая Зеландия, Португалия, Австрия, Дания. Афганистан расположился последним в рейтинге миролюбия, заменив Сирию, которая сейчас является второй наименее мирной страной в мире. В компании с ними расположились Южный Судан, Йемен и Ирак. Россия – 154.

Согласно исследованию, ситуация в мире стала более мирной за последние 5 лет, но хуже в этом контексте за последнее десятилетие, в частности, из-за конфликтов на Ближнем Востоке, роста терроризма, увеличения количества беженцев и других факторов.

Индекс миролюбие определяют по 23-ти критериям, которые включают внутренние и внешние конфликты, военные расходы, терроризм, убийства и другие уровни преступности.

Как сообщал ForUm, в 2018 году Украина находилась на 152 месте в «Глобальном индексе миролюбия», между Пакистаном и Суданом.       
ForUm

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