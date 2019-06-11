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За минувшие сутки из-за сообщений о минировании правоохранители эвакуировали более 32 тысяч граждан по всей Украине. Об этом своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, террористические группировки РФ не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране. За минувшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днипре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе.

«Представьте себе, правоохранителям пришлось эвакуировать более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена. Отбросы просто издевались на гражданами Украины», – отметил Аброськин.

Он подчеркнул, что в указанный временной период большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с почтового сервиса с присвоенным IP-адресом, принадлежащего ООО, которое зарегистрировано в РФ.

«От этих ужасных действий террористов ежедневно страдают тысячи обычных граждан нашей страны. Сотрудники полиции вынуждены реагировать на каждое такое сообщение и наши люди по-разному относятся к этому, иногда с поддержкой, иногда с распрями, но, несмотря ни на что, мы будем проверять каждое обращение», – сказано в сообщении.

Напомним, 10 июня в Киеве искали взрывчатку на нескольких станциях метро, в Верховной Раде, Минобороны и еще ряде объектов.
ForUm

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