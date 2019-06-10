Информация о заминировании Ривненского государственного гуманитарного университета и Ривненской атомной электростанции не подтвердилась, сообщает пресс-служба областной полиции.

Учебный корпус университета на улице Степана Бандеры областного центра и Ривненскую атомную электростанцию ​​в Вараше сегодня, 27 мая, проверили взрывотехники, кинологи и работники экстренных служб на наличие взрывоопасных предметов. Информация о заминировании не нашла своего подтверждения.

По обоим фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Кроме того, аналогичные сообщения о заминировании учебных заведений и других учреждений получили полицейские других городов Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 10 июня, в 10:55 в полицию поступило сообщение от помощника ректора, что на электронный адрес Ривненского государственного гуманитарного университета поступило письмо о заминировании учебного заведения.

Кроме того, в полицию в 11:20 поступило аналогичное сообщение о заминировании Ривненской АЭС.