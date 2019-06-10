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Сегодня, 10 июня, в 10:55 в полицию поступило сообщение от помощника ректора, что на электронный адрес Ривненского государственного гуманитарного университета поступило письмо о заминировании учебного заведения.

Сейчас следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического отдела, кинологи и экстренные службы работают на улице Степана Бандеры, сообщила пресс-служба облполиции.

Кроме того, в полицию в 11:20 поступило аналогичное сообщение о заминировании Ривненской АЭС.
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