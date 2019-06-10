Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента, но попросил Венецианскую Комиссию предоставить «срочную» оценку последним решением в Молдове.

Об этом сообщает Европейская правда.

«Это уже второе заявление из Совета Европы относительно процессов в Молдове и оно является беспрецедентно жестким как для генсека – по сути, он встал на сторону новой власти», - пишет издание.

Ягланд выразил «серьезную обеспокоенность» последними событиями в Молдове и призвал «демократически избранный парламент и легитимное правительство» действовать ответственно. Кого именно он считает в Молдове «легитимным правительством», генсек не уточнил, но решение Конституционного суда, который в частности признал нелегитимным новое правительство во главе с Майей Санду, он назвал непонятными.

«Последние решения КС сложно понять, похоже, что в свете Конституции и международного права они необоснованны», - написал генсек СЕ. Он также заявил, что «в период неопределенности всегда полезен хороший совет».

Ягланд отметил, что на правах генсека СЕ попросил ВК дать оценку последним решением в Молдове, в частности решению распустить парламент со стороны Павла Филипа, и.о. премьера по версии Демпартии (которая не признает смену власти в Молдове).

Как сообщал ForUm, 24 февраля в Молдове состоялись парламентские выборы.

8 июня Конституционный суд Молдовы решил, что парламент страны следует распустить, так как он в течение 90 дней не смог сформировать правительство. Согласно законодательству страны, президент Игорь Додон должен немедленно распустить законодательный орган страны и назначить досрочные выборы.

Додон заявил, что пока не будет распускать парламент.

8 июня на экстренном заседании парламента депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.

В этот же день Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречанойспикером, а Майи Санду – премьер-министром.

9 июня Конституционный суд решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы.

Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдавии 6 сентября.