Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента, но попросил Венецианскую Комиссию предоставить «срочную» оценку последним решением в Молдове.
Об этом сообщает Европейская правда.
«Это уже второе заявление из Совета Европы относительно процессов в Молдове и оно является беспрецедентно жестким как для генсека – по сути, он встал на сторону новой власти», - пишет издание.
Ягланд выразил «серьезную обеспокоенность» последними событиями в Молдове и призвал «демократически избранный парламент и легитимное правительство» действовать ответственно. Кого именно он считает в Молдове «легитимным правительством», генсек не уточнил, но решение Конституционного суда, который в частности признал нелегитимным новое правительство во главе с Майей Санду, он назвал непонятными.
«Последние решения КС сложно понять, похоже, что в свете Конституции и международного права они необоснованны», - написал генсек СЕ. Он также заявил, что «в период неопределенности всегда полезен хороший совет».
Ягланд отметил, что на правах генсека СЕ попросил ВК дать оценку последним решением в Молдове, в частности решению распустить парламент со стороны Павла Филипа, и.о. премьера по версии Демпартии (которая не признает смену власти в Молдове).
Как сообщал ForUm, 24 февраля в Молдове состоялись парламентские выборы.
8 июня Конституционный суд Молдовы решил, что парламент страны следует распустить, так как он в течение 90 дней не смог сформировать правительство. Согласно законодательству страны, президент Игорь Додон должен немедленно распустить законодательный орган страны и назначить досрочные выборы.
Додон заявил, что пока не будет распускать парламент.
8 июня на экстренном заседании парламента депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.
В этот же день Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречанойспикером, а Майи Санду – премьер-министром.
9 июня Конституционный суд решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы.
Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдавии 6 сентября.
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