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При выполнении НАК «Нафтогаз Украины» индикаторов формирования цены на газ, которые установило правительство, цена на голубое топливо для населения должна уменьшиться приблизительно на 700-800 грн за тысячу кубометров.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает УНИАН.

«Премьер-министр Украины не один раз говорил о том, что цены на газ не соответствуют рыночным, и на последнем заседании Кабинета Министров Украины мы внесли изменения в 293-е постановление, в котором установили соответствующие индикаторы, по которым Нафтогаз должен реализовывать газ населению. При выполнении этих индикаторов цена на газ изменится в сторону уменьшения приблизительно на 700-800 грн», – сказал он. 

По словам Насалика, в Министерстве энергетики и угольной промышленности, анализируя индикаторы цен на газ на биржах Европы, увидели, что там цена на газ существенно упала, в то время как на рынке Украины выросла.

«Я считаю, что проблема «Нафтогаза Украины» в самом «Нафтогазе». Если НАК выполнит обязательства по разделению в отдельные структуры, то, что проводило правительство, и газотранспортная система будет отделена, тогда НАК «Нафтогаз» будет заниматься тем, чем должен - быть одним из многих дилеров, которые работают на рынке Украины», - добавил министр.

Напомним, 22 апреля в правительстве сообщили, что согласовали с «Нафтогазом Украины» механизм снижения цены на газ для населения и тепловой генерации с 1 мая - до уровня 8247 гривен за тысячу кубометров.

В «Нафтогазе» сообщали, что в мае будут снижены цены на газ для населения.  

5 июня на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет НАК «Нафтогаз» установить цену на газ для населения в июне 8000 гривен за тысячу кубометров, а в июле - 7,7 тысячи гривен. Он добавил, что инициирует создание межведомственной рабочей группы для проверки процесса установления цен на газ НАК «Нафтогаз».

В Нафтогазе заявили, что уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка. Конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр.
ForUm

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