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В НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка.

«На самом деле, мы уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка. Поэтому, в зависимости от тарифа облгазов, конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр газа», - говорится в сообщении на странице в Facebook компании.

НАК напоминает, что правила работы рынка определяет Кабинет Министров.

«Кроме того, как единственный представитель нашего акционера, Кабмин выдвигает требования к работе «Нафтогаза». Иногда эти требования противоречат друг другу. Мы искренне стараемся выполнять максимальное количество из них одновременно. Понимаем, что такое время», - заявили в пресс-службе.

Напомним, 22 апреля в правительстве сообщили, что согласовали с «Нафтогазом Украины» механизм снижения цены на газ для населения и тепловой генерации с 1 мая - до уровня 8247 гривен за тысячу кубометров.

В «Нафтогазе» сообщали, что в мае будут снижены цены на газ для населения.  

5 июня на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет НАК «Нафтогаз» установить цену на газ для населения в июне 8000 гривен за тысячу кубометров, а в июле - 7,7 тысячи гривен. Он добавил, что инициирует создание межведомственной рабочей группы для проверки процесса установления цен на газ НАК «Нафтогаз».
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