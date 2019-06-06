Администрация Президента отрицает информацию бывшего Президента Петра Порошенко о том, что оборудование для ситуационной комнаты было взято в аренду.

Об этом говорится в ответе Администрации на запрос Українських Новин.

«Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели», - говорится в ответе.

Согласно информации Администрации, в 2018 году по требованию АП Госуправление делами предоставило оперативную панель, диагональю 84 дюйма на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470, камеру для видеоконференцсвязи.

На данный момент это оборудование в наличии и находится на учете Госуправления делами.

Напомним, 28 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил об исчезновении из ситуационной комнаты в администрации президента мониторов, техники и серверов с секретной информацией.

Вся техника для ситуационной комнаты Администрации Президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю, сообщил пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко.

Следователи Госбюро расследований начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации Президента материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.