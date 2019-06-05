Роль и место Минска как переговорной площадки в работе трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

«Роль и место Минска в работе Трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение. Вы, наверное, хорошо знаете, что раздавались многие голоса, что надо куда-то перенести. Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований. Минск выбран, это единственное место, где можно проводить нормальный диалог. А с учетом того, как относится власть Беларуси к этим процессам, так вдвойне», - подчеркнул Леонид Кучма.

«Для меня лично всегда радость быть в Минске, в вашей прекрасной стране, встречаться с Президентом, к которому я отношусь с огромным уважением», - сказал он.

Кучма выразил уверенность, что история и завтрашний день говорят о необходимости совместного решения тех проблем, которые в настоящее время есть в Украине. «И мы в этом рассчитываем и на помощь персонально президента, и Беларуси», - отметил он.

Как сообщал ForUm, Президент Владимир Зеленский 3 июня назначил Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014 по 2018 годы.