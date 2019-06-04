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Пока нет документального подтверждения, что подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика полицейские в день совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения, об этом известно только из показаний свидетелей.

Об этом в комментарии журналистам заявил прокурор Владислав Волян, передает УНИАН.

Он предположил, что соответствующих документов не будет, поскольку оба подозреваемых отказались пройти медосвидетельствование на установление состояния опьянения.

Кроме того, прокурор сообщил, что пока не установлено, кто именно из двух подозреваемых попал в ребенка, однако убийство квалифицировано как групповое преступление, и поэтому оба подозреваемых будут отвечать за его совершение.   

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову. 

Позже задержали  двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева. Двум полицейским патрульной полиции №1 Переяслав-Хмельницкого отдела полиции сообщено о подозрении.
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