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Голосеевский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога полицейского Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.

Об этом сообщает Громадське.

Прокуратура указала на риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения вещественных доказательств.

Прокуроры заявили, что были допрошены другие свидетели Петровец и Кривошея, которые находились рядом с Приходько, когда они совершили выстрел, в результате которого погиб Кирилл Тлявов. С ними были проведены следственные эксперименты.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову. 

Позже задержали  двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева. Двум полицейским патрульной полиции №1 Переяслав-Хмельницкого отдела полиции сообщено о подозрении.

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке.
ForUm

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