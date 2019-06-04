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Подозреваемый в убийстве 5-летнего ребенка Кирилла Тлявова полицейский Иван Приходько отрицает вину.

Об этом он сказал на заседании Голосеевского районного суда Киева, передают Українськi Новини.

Полицейский отрицает, что стрелял в направлении ребенка.

«Я сам отец 2 детей, я понимаю это горе... Прошу разобраться в данной ситуации... Я не стрелял в том направлении», - заявил подсудимый.

Он просит суд не помещать его под стражу.

Адвокат Приходько заявил суду, что сторона обвинения не доказала причастность его подзащитного к этому преступлению.

В частности, он отметил, что в материалах суда говорится, что свидетель преступления по фамилии Кривошея также осуществлял выстрелы, но ему не сообщено о подозрении.

Защитник просит провести дополнительные следственные эксперименты, чтобы определить, кто именно из фигурантов дела совершил смертоносный выстрел.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову. 

Позже задержали  двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева. Двум полицейским патрульной полиции №1 Переяслав-Хмельницкого отдела полиции сообщено о подозрении.
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