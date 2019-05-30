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Участок пешеходного моста между Владимирской горкой и парком «Крещатый» со стеклянной поверхностью огородили из-за регламентных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александра Спасибко, передает «Украинская правда».

«Ведутся регламентные работы. Проверяют верхнее защитное стекло», - уточнили в КГГА.

По словам спикера, не нужно паниковать, сейчас «происходят регламентные работы - научно техническое сопровождение».

На вопрос, долго ли будут продолжаться регламентные работы, в пресс-службе ответили: «Надеюсь, что нет».

Также в ведомстве уточнили, что пока не могут сказать конечной даты работ на мосту.

Ранее 30 мая журналист Игорь Рец опубликовал в Facebook видео огороженного стеклянного фрагмента моста.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице повредили две секции стекла на новом мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов.  Он назвал это актом вандализма.

При замене защитного стекла, поврежденного на двух элементах пола, треснул еще один элемент. Впоследствии элементы заменили.

По факту повреждения моста полиция завела дело.
ForUm

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