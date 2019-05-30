На проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины, назначенных на 21 июля, в государственном бюджете предусмотрено почти 2 миллиарда гривен.



Об этом заявила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз в ходе совещания по публичным закупкам Центральной избирательной комиссии (ЦИК) для проведения внеочередных выборов в Раду, сообщает УНИАН.

«Госказначейство высказывает свою поддержку проведению выборов. Согласно бюджетной программе, на проведение парламентских выборов предусмотрено 1,947 миллиарда гривен», - отметила Слюз.

По ее словам, 300 тысяч гривен уже сегодня-завтра должны поступить на счета Центральной избирательной комиссии для проведения госзакупок на нужды избирательного процесса.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 23 мая указ был опубликован в правительственном издании Урядовый курьер. Таким образом, этот указ вступил в силу.

24 мая в Украине официально началась избирательная кампания по внеочередным выборам в Верховную Раду.