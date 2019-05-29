Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты для участия во внеочередных выборах, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.



На сегодняшнем заседании Центризбирком, рассмотрев указанные документы и установив их соответствие требованиям избирательного закона, зарегистрировал кандидата в народные депутаты Украины, который баллотируется в одномандатном избирательном округе №214 в порядке самовыдвижения Владимира Пригладя.

Он родился 8 декабря 1976 года в городе Хмельницком, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предпринимателя, беспартийный, проживает в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, самовыдвижение.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 23 мая указ был опубликован в правительственном издании Урядовый курьер. Таким образом, этот указ вступил в силу.