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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Кремль готов приложить усилия над восстановлением добрососедских отношений с Украиной и ожидает ответных шагов от президента Владимира Зеленского и Верховной Рады.

Об этом она сказала в интервью ТАСС.

«Россия заинтересована в налаживании нормальных добрососедских отношений с Украиной.  Такой же, я знаю, запрос сегодня существует и в украинском обществе. Как показывают последние социологические исследования, растет процент граждан страны, выступающих за восстановление и нормализацию отношений с Россией, понимающих, что это в интересах самой Украины», - заявила она.

«И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, получившего, кстати, мощную поддержку населения…Мы такие сигналы от президента Украины ждем и ждем изменения риторики», - добавила политик.

То же самое, по ее словам, относится и к Верховной Раде.  

«Если Рада проявит интерес к восстановлению диалога с Россией, этот шаг мы будем только приветствовать. Ведь, несмотря ни на что, в течение пяти последних лет, мы постоянно приглашали депутатов Верховной Рады участвовать в международных парламентских мероприятиях, работать в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ. Но отклика не получили. Тем не менее мы достаточно терпеливо это делали и делаем. Хлопнуть дверью — легче всего. Двери Межпарламентской ассамблеи СНГ открыты для Верховной Рады и ее депутатов», - заявила Матвиенко.

«Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны

Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше», - заявила российский политик.
ForUm

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