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Народные депутаты «Народного фронта» будут баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам. Об этом во вторник в кулуарах парламента заявил лидер фракции Максим Бурбак, сообщает ZN.UA.

«Мы видим, что не успеваем переформатироваться, хотя еще раз хочу повторить, что с юридической точки зрения указ (о роспуске парламента. – Ред.) является антиконституционным и выборы должны были быть очередные… но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам», - сказал Бурбак журналистам.

По его словам, независимо от того, будут ли представители «Народного фронта» в парламенте следующего созыва, партия «Народный фронт» будет продолжать работать.

Бурбак также добавил, что партия готова участвовать в очередных парламентских выборах в октябре 2019 года.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 23 мая указ был опубликован в правительственном издании Урядовый курьер. Таким образом, этот указ вступил в силу.

24 мая в Украине официально началась избирательная кампания по внеочередным выборам в Верховную Раду.

 
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