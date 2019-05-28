Президент Украины Владимир Зеленский будет инициировать принятие закона о референдуме. Об этом заявил представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, передает РБК-Украина.

«Мы будем нарабатывать и подавать в парламент и другие инициативы, которые нашли поддержку в программе Президента. Это, прежде всего, вопросы, связанные с прямой демократией, которая существует во всем мире, вопрос импичмента Президента, вопрос отзыва народных депутатов, что сейчас не можно сделать. Это вопрос референдума», - сказал Стефанчук.

По его словам, среди предложений Президента будет законопроект о законодательном вето.

«Это и вопрос наложения законодательного вето, когда народ должен решать, подходит ли этом закон или нет. Этот вопрос влияния народа на власть. Кроме того, будет большой блок антикоррупционных законопроектов. Ведь мы только провозглашаем борьбу с коррупцией, но до сих пор нет реального механизма влияния на коррупционеров, нет реальных посадок ... у нас есть наработанный целый блок таких законопроектов, которые мы готовы внести. Но куда внести?», - добавил представитель Президента в Раде.

Напомним, глава Администрации Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ. В Кремле заявили, что не намерены вести мирные переговоры с Украиной, поскольку в стране идет «гражданская война».

Зеленский заявил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы – это способ выяснить мнение общества.