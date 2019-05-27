Защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на двух элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, восстановят в течение суток.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время общения с киевлянами на мосту, осмотрев место вандализма.

«Друзья! Мы сейчас со специалистами осмотрели поврежденные элементы стеклянного пола. Из того, что выяснили предварительно: вандалы повредили защитную стеклопленку на двух фрагментах стеклянного пола. Главное – закаленное стекло – не пострадало. И сейчас мы это продемонстрировали. Поврежденные же элементы заменят в течение суток, - сказал Кличко. - Но больно, когда хорошие объекты страдают от «развлечений» тех, кто не любит наш город. И ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие», - сказал мэр Киева.

Он обратился к людям, которых было очень много на мосту, с тем, чтобы киевляне сообщали об известных им актах вандализма в городе. «Давайте бороться с этим вместе. Ведь все хорошие объекты мы создаем для жителей Киева, для красоты и комфорта нашего города», - сказал мэр.

Многослойное закаленное стекло, установленное под защитной стеклопленкой – не повреждено.

По словам экспертов, вместе с мэром проверявших стеклянную поверхность, вред нанес ее элементам умышленно.

Мэр также отметил, что кроме камер наблюдения, установленных на мосту, дополнительные средства видеонаблюдения установят и снизу, под мостом.

«Из-за массового потока людей проследить за каждым невозможно. Если кто-то сможет зафиксировать действия вандалов, думаю, мы можем говорить и об определенных премиях для неравнодушных жителей города. Потому что мы должны совместно беречь нашу столицу», - подчеркнул Кличко.