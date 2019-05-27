Уволенный член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского с требованием признать его действия противоправными.

«Как и обещал, сегодня подал в суд на президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными. Исковое заявление расписано на 9-ти страницах», - написал он в Facebook.

«Во-первых, указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, это сегодня господин президент издал «указ об отмене указа», а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили», - добавил он.

Напомним, 4 мая председатель Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. В тот день тогда еще действующий Президент Петр Порошенко подписал указ №186/2019, о его увольнении.

Другим указом №187 от 4 мая Порошенко назначил Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

До этого он работал руководителем Главного департамента информполитики Администрации Президента.

При этом уже 7 мая назначил Артеменко членом Национальной комиссии, которая занимается государственным регулированием в сфере связи и информатизации.

24 мая Зеленский отменил перестановки Порошенко в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.