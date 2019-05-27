также в разделеОбщество
27 мая. Картина дня
Сотрудников одесской колонии обвинили в халатности 9
Зеленский побывал на передовой 129
Летняя погода в Украине сменится похолоданием 18
На Одесчине испытали модернизированную крылатую ракету «Нептун» 28
В вагонах «Киев – Вроцлав» нашли тысячи пачек контрабандных сигарет 8
Закарпатье просит отстрочить призыв юношей с подтопленных районов 43
Аброськин: Указание захватить колонию в Одессе дали «воры в законе» 58
Зеленский подаст законопроект об ответственности за кнопкодавство и прогулы 12
Погибшему под Попасной гвардейцу присвоено звание «Герой Украины» 93
Бунт в одесской колонии: зачинщики изолированы, начато расследование 41
На заводе Малышева создают местную «народную республику»? 121
Россия не собирается освобождать пленных украинских моряков 62
Ryanair запустил украиноязычную версию сайта 82
Петиция о признании Голодомора геноцидом в Германии набрала 50 тысяч голосов 16
Завтра в Украине потеплеет до +28 25
Полиция проведет служебную проверку по факту задержания в Ровно 26
Спасатели отчитались о ситуации с наводнением 16

Уволенный член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского с требованием признать его действия противоправными.

«Как и обещал, сегодня подал в суд на президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными. Исковое заявление расписано на 9-ти страницах», - написал он в Facebook.

«Во-первых, указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, это сегодня господин президент издал «указ об отмене указа», а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили», - добавил он.

Напомним,  4 мая председатель Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. В тот день тогда еще действующий Президент Петр Порошенко подписал указ №186/2019, о его увольнении.  

Другим указом №187 от 4 мая Порошенко назначил Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

До этого он работал руководителем Главного департамента информполитики Администрации Президента.

При этом уже 7 мая назначил Артеменко членом Национальной комиссии, которая занимается государственным регулированием в сфере связи и информатизации.

24 мая Зеленский отменил перестановки Порошенко в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
3770 грн.
38
Теги