Полковник Национальной гвардии Андрей Соколенко, который погиб 17 мая 2015 в Попасной, получил орден «За мужество» третьей степени посмертно, также ему присвоено звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда» посмертно.

Об этом сегодня, 27 мая, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

«Сегодня мы собрались, чтобы торжественно вручить высшую государственную награду Звезду Героя Украины Андрею Соколенко. Он погиб, выполняя свой воинский долг у города Попасная 17 мая 2015 года от коварной мины сепаратистов. В тот день он вел очередной груз к месту, где дислоцировались его бойцы. Андрей понимал, что это риск, понимал, когда снова и снова выезжал в особую опасную зону», - сказал Аваков.

«За личное мужество, военный профессионализм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность присяге Указом Президента Украины полковник Соколенко награжден Орденом третьей степени «За мужество» посмертно и присвоено звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда» посмертно. Память о патриотизме и мужестве полковника Соколенко навсегда останется в сердцах военнослужащих 3002. Пусть его подвиг навсегда останется примером мужества и чести настоящего офицера», - отметил министр.

Мама погибшего Героя Украины Валентина Соколенко поблагодарила за награду сына и отметила, что несмотря на невыносимую боль от потери сына, она чрезвычайно гордится им.

«Очень трудно говорить слова по такому поводу. Сердце разделилось на две половины - одна горько плачет, а вторую переполняет гордость за сына, за ту благодарность, которую выразили вы, Арсен Борисович. Мы гордимся нашей страной, нашими детьми, погибшими за независимость нашего государства. Нет таких слов, чтобы выразить ту боль, ту тоску, которую чувствую я как мать. Невыносимую боль, она не стихает и никогда не стихнет. Я хочу сказать вам, молодым, вы – щит нашей страны. Я бы хотела, чтобы круговорот любви, чести, уважения никогда не закончился в ваших сердцах, и я хочу, чтобы вы служили достойно, а ваши матери никогда не плакали», - отметила Соколенко.

«Наш батя» или «лучший офицер, которого я знал» - так говорили солдаты о боевого полковника. А он был убежден, что все украинские бойцы должны быть накормленны и, по возможности, в тепле.

17 мая 2015 Соколенко вместе с волонтерами развозил гуманитарную помощь. Их остановила российская мина.

Полковника Соколенко ждала дома жена и дочь.

Завершилась церемония возложением цветов в дань уважения всем погибшим за единство Украины к памятному бюсту Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.