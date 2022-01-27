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Камера видеонаблюдения зафиксировала расстрел трех бойцов Национальной гвардии солдатом срочной службы на заводе «Южмаш» в Днипре.

Так, срочник дождался, пока начальник караула и помощник откроют комнату хранения оружия и шкаф с боеприпасами, и открыл огонь по офицеру и сержанту.

Он несколько раз бегал к шкафу, пополняя боеприпасы, и провел контрольные выстрелы по своим сослуживцам.

На видео попала гибель троих военнослужащих.

Как сообщал ForUm, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Утром нацгвардейца задержали.
ForUm

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