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Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал подозреваемого в причастности к организации убийства общественной деятельницы Екатерины Гандзюк Алексея Левина. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Международный розыск одного из организаторов нападения, повлекшего за собой смерть Екатерины Гандзюк, наконец разблокирован! Следственный судья Шевченковского районного суда Киева сегодня, 20 мая, вынес постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей», - написала она в Facebook.

Полный текст постановления будет предоставлен 23.05.2019 в 15:00. Оно вступит в силу через 5 дней.

После вступления определения в силу Генеральной прокуратурой будет представлен экстрадиционный пакет документов Национального бюро Интерпола Украины.

Левин будет объявлен в международный розыск.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского. 

4 декабря 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. 

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.
ForUm

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