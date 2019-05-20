Партии «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» нормально относятся к решению Президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду и будут готовиться к выборам, сообщает «Украинская правда».

По словам первого заместителя председателя БПП Игоря Кононенко, это право президента распускать парламент.

«Это право Президента, он им воспользовался, поэтому будем готовиться к досрочным парламентским выборам», - сказал он.

На вопрос, будет ли он баллотироваться, Кононенко сказал: «Я не знаю, я посмотрю, буду ли баллотироваться».

На вопрос, будет ли парламент как-то бороться с таким решением, представитель БПП ответил: «А зачем? Давайте жить в правовом государстве».

Представитель «Народного фронта» Игорь Котвицкий отметил, что у него нормальное отношение к роспуску Рады.

«Нормальное отношение. Вариантов нет, будем идти на выборы. Абсолютно», - сказал он.

Также Котвицкий добавил, что будет ребрендинг партии, и «Народный фронт» пойдет на выборы с новым названием.

Вместе с тем, нардеп из фракции БПП Иван Винник пояснил, что заявление Зеленского с трибуны о роспуске Рады не запускает избирательный процесс – для этого нужен указ Президента.

«Наверное, стране придется готовиться к выборам, при условии, что такой указ будет подписан и обнародован. Потому что само по себе заявление Президента Зеленского с трибуны не запускает избирательный процесс, его запускает официально подписанный и опубликованный указ Президента о назначении досрочных выборов», - сказал Винник.

Он также добавил, что «дискуссия относительно законности в данном случае не имеет никакого отношения к выборам, которые, наверное, могут состояться 14 июля».

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады.

Выступая в ВР, Зеленский объявил о роспуске парламента, а также предложил членам правительства, генпрокурору и главе СБУ подать в отставку.