В субботу, 28 сентября, президент Владимир Зеленский уволил в запас бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Павла Демчину.

Соответствующий указ № 719/2019 опубликован на официальном сайте главы государства.

Напомним, первый замглавы СБУ Демчина, руководивший управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, был уволен с занимаемой должности пятым президентом Украины Петром Порошенко 18 мая 2019 года.

Отметим, что ранее он неоднократно был фигурантом антикоррупционных журналистских расследований.